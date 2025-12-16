Nervenspiel im Ally Pally: Soutar nutzt 16. Matchdart

Ein starker Start, viele ausgelassene Chancen, dann das Happy End: Dartsprofi Alan Soutar hat bei der WM im Londoner Alexandra Palace nach einer wilden Achterbahnfahrt die zweite Runde erreicht. Gegen den Finnen Teemu Harju setzte sich Soutar am Dienstag nach 72 Minuten mit 3:2 durch, der Schotte konnte erst seinen 16. Matchdart nutzen.

Dabei hatte es zunächst nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Soutar, Nummer 54 der Weltrangliste, gewann die ersten beiden Sätze jeweils mit 3:0, dann kam Harju zurück. Der 33-Jährige glich zum 2:2 aus, die Entscheidung fiel im elften Leg des fünften Durchgangs. Soutar (47) beendete das Match mit einem Treffer in die Doppel-16.

"Die ersten beiden Sätze waren großartig, dann bin ich plötzlich in ein Loch gefallen", sagte Soutar, er sei nun vor allem "erleichtert. Ich habe sehr viel Glück gehabt." In der nächsten Runde wird es knifflig. Soutar bekommt es am 22. Dezember mit dem niederländischen Europameister Gian van Veen (23) zu tun.