- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Nur ein Tag nach dem Finale der PDC World Darts Championship versuchen auch bekannte Profis an der Seite der prominenten Darts-Rookies, den VIP-Weltmeister-Titel zu sichern. Darts-WM 2026: Luke Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf - ein Kommentar

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Promi-Darts-WM 2026 live: Wie funktioniert der Modus? Die Duos spielen im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Anders als bei den Profi-Spielern muss ein Checkout bei den Promis aber nicht zwangsläufig über ein Doppelfeld erfolgen. In der Gruppenphase, die in zwei Dreiergruppen im Modus Jeder-gegen-jeden bestritten wird, sind zwei Gewinn-Legs für einen Sieg erforderlich. Im Halbfinale und Finale hingegen drei. Die Gruppenersten haben jeweils die K.o.-Phase sicher. Die Zweitplatzierten treffen in der Zwischenrunde auf die Drittplatzierten der anderen Staffel und spielen die zwei restlichen Halbfinal-Teilnehmer aus.

- Anzeige -

Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und Joyn: Wer sind die Teilnehmer? Bei der achten Auflage der Promi-Darts-WM werden sechs Stars aus der Sport- und Unterhaltungs-Welt mit dabei sein. Dabei handelt es sich um Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner. Auch interessant: Darts-WM 2026: Warum wird heute 3. Runde und Achtelfinale gespielt? Im Vergleich zum Vorjahr werden wir also sechs neue Gesichter sehen. 2025 waren Patrick Owomoyela, Simon Gosejohan, Wolff-Christoph Fuss, Vanessa Mai, Axel Stein und Evelyn Burdecki am Start. Sie wurden von den Darts-Stars Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Peter Wright, Luke Humphries, Ricardo Pietreczko und Martin Schindler unterstützt. Welche Darts-Profis 2026 mit den jeweiligen Prominenten ein Team bilden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Darts-WM 2026 heute live: Die Preisgelder von Luke Littler und Co.