Adler gehen gegen Ingolstadt unter - Pietta mit Rekord

Die Adler Mannheim haben am 32. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga die Tabellenführung spektakulär verloren. Die Kurpfälzer waren in eigener Halle gegen den ERC Ingolstadt um Rekordspieler Daniel Pietta beim 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) über weite Strecken chancenlos. Neuer Spitzenreiter der DEL sind die Kölner Haie, die sich vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven lange mühten, in den Schlussminuten aber ein letztlich deutliches 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) erreichten.

In Mannheim, wo die Partie wegen eines zerbrochenen Plexiglases im zweiten Drittel lange unterbrochen war, gelang den Gästen fast alles - auch Ex-Nationalspieler Pietta (39), der mit seinem 1016. DEL-Hauptrundeneinsatz den Rekord von Mirko Lüdemann einstellte, glänzte mit einer Torvorlage.

Schon nach sieben Minuten führte Ingolstadt durch die Treffer von Peter Abbandonato (2.) und Jakin Smallwood (7.) mit 2:0, der ERC erzielte damit zum 20. Mal in der laufenden Spielzeit mindestens vier Treffer und schob sich mit 66 Punkten an den Mannheimern vorbei (65). Erst in den Schlussminuten betrieben die Adler etwas Ergebniskosmetik.

Vorne liegt Vorjahresfinalist Köln (68), für den Maximilian Kammerer (28.) sowie jeweils ins leere Tor Louis-Marc Aubry (59.) und Patrick Russell (59.) trafen.

Der verletzungsgeplagte Meister Eisbären Berlin verlor in eigener Halle gegen die Grizzlys Wolfsburg 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) und liegt nach der vierten Niederlage in Folge mit 18 Punkten Rückstand auf die Haie auf Rang sechs. Die Straubing Tigers (Vierter/65 Punkte) wurden ihrer Favoritenrolle bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) dank eines starken Schlussdrittels gerecht.