Bremerhaven beendet Augsburgs Siegesserie

Die Fischtown Pinguins haben die Siegesserie der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet. Im Spitzenspiel des 15. Spieltags gewannen die Norddeutschen 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) in Augsburg und fügten den Panthern die erste Niederlage seit Anfang Oktober zu. Augsburg, in der Vorsaison fast abgestiegen, hatte die vergangenen sieben Spiele gewonnen und unter anderem Titelverteidiger Eisbären Berlin geschlagen.

Die Kölner Haie festigten den dritten Tabellenplatz durch ein 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) bei den Iserlohn Roosters. Für die Sauerländer war es die elfte Niederlage aus den vergangenen zwölf Spielen. Sie belegen den vorletzten Platz, Köln (30 Punkte) liegt vor Bremerhaven (27) und Augsburg (25).

Augsburg lag zu Beginn des dritten Drittels mit 0:4 zurück, stemmte sich dann aber nochmal gegen die Niederlage. Donald Busdeker (47.) und Joseph Cramarossa (48.) brachten die Gastgeber heran. Köln jubelte dank Gregor MacLeod (22., 60.) und Patrick Russell (31.). Der neue Torhüter Janne Juvonen, der in seinem ersten Spiel für den KEC einen Shutout hingelegt hatte, musste seinen ersten Gegentreffer durch Julian Napravnik (35.) hinnehmen.

In einem Verfolgerduell setzten sich die Grizzlys Wolfsburg 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) gegen Red Bull München durch. Matt White (27., 50.) überragte mit einem Doppelpack.