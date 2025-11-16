DEL: Adler beenden ihre Negativserie

Dank eines Blitzstarts hat Ex-Meister Adler Mannheim seine Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Die stark in die Saison gestarteten Kurpfälzer gewannen am Sonntag 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg und holten ihren ersten Erfolg nach fünf Spielen. Zuletzt hatte Mannheim am 24. Oktober gegen die Kölner Haie gewonnen, seitdem lief es nicht mehr.

Anthony Greco (2.), Kristian Reichel (3.) und Marc Michaelis (5.) sorgten ganz früh für eine beruhigende Führung. Für Wolfsburg traf noch im ersten Drittel Fabio Pfohl (14.).

Die Iserlohn Roosters kassierten im 19. Saisonspiel ihre bereits 15. Niederlage. Beim 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) bei den Schwenninger Wild Wings liefen die auf dem vorletzten Platz liegenden Roosters dem Gegentreffer durch Sebastian Uvira (32.) lange hinterher. Dann erhöhten Tyson Spinks (55.) und Zachary Senyshyn (59.).