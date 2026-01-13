DEL: Augsburgs Grenier für sechs Spiele gesperrt

Nach seinem Schlag gegen einen Schiedsrichter ist Alexandre Grenier vom Eishockey-Erstligisten Augsburger Panther für sechs Spiele gesperrt worden. Der 34 Jahre alte Stürmer muss zudem eine Geldstrafe in unbekannter Höhe bezahlen. Das gab die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt.

Grenier hatte sich im vergangenen Heimspiel gegen den Tabellenführer Kölner Haie im ersten Drittel zu der Tätlichkeit hinreißen lassen. Ein auf dem Boden kniender Offizieller hatte sich bei dem Versuch aufzustehen an Grenier abgestützt. Grenier, der mit dem Rücken zum Schiedsrichter stand, reagierte auf die Berührung mit einem Stockschlag in Richtung des Referees.

Bei der 1:3-Niederlage gegen die Haie war die Aktion des ehemaligen Spielers der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) ungeahndet geblieben. Die abstiegsbedrohten Augsburger können mit Grenier nun erst wieder Ende Februar planen. In der bisherigen Hauptrunde kommt der Stürmer auf starke 33 Torbeteiligungen in 38 Spielen.