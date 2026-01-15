DEL: Berlin kommt weiter in Fahrt

Die Eisbären Berlin haben im Kampf um die direkten Play-off-Tickets in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Sieg gefeiert. Bei den Schwenninger Wild Wings gewann der Titelverteidiger mit 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) und liegt damit nur noch zwei Punkte hinter Rang sechs, der am Ende der Hauptrunde einen Platz im Viertelfinale bedeuten würde.

Liam Kirk, der die Berliner fünf Tage zuvor im DEL Winter Game zum schmeichelhaften 3:2 nach Verlängerung bei den Dresdner Eislöwen geschossen hatte, brachte die Gäste in Führung (10.) und traf damit im zehnten Spiel in Serie (17 Tore in diesem Zeitraum). Lean Bergmann (10.), Leo Pföderl (27.), Eric Hördler (27.) und Marcel Noebels (41.) legten die weiteren Treffer nach. Alexander Karachun (40./52.) und Tim Gettinger (49.) trafen für Schwenningen.

Für den zuvor kriselnden Rekordmeister aus der Hauptstadt war es der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Kapitän Kai Wissmann kam nicht zum Einsatz, der Nationalverteidiger wartet nach seiner Olympia-Nominierung kurz vor den Winterspielen in Mailand (ab 5. Februar) weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz für die Eisbären.