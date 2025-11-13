DEL: Bremerhaven springt vorerst auf Platz zwei

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga zumindest für 24 Stunden Platz eins erobert. Die Norddeutschen gewannen am Donnerstagabend gegen Red Bull München 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) und liegen mit 36 Punkten vorerst vor dem Kontrahenten Adler Mannheim (34).

Mannheim kann am Freitag bei den Löwen Frankfurt wieder vorbeiziehen, auch Spitzenreiter Straubing Tigers (39) ist dann in Augsburg im Einsatz. München (29) liegt auf Platz sechs.

In Bremerhaven traf Nationalspieler Bennet Roßmy (10./37.) doppelt für die Pinguins, die sich zudem über Tore von Christian Wejse (9.) und Vladimir Eminger (47.) freuen konnten. Nationalspieler Fabio Wagner (28.) verkürzte zwischenzeitlich für München.