DEL: Dresden gewinnt bei Fleming-Debüt

Trainer Gerry Fleming hat bei Aufsteiger Dresdner Eislöwen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Einstand nach Maß gefeiert. Beim Debüt des Kanadiers gewann der Tabellenletzte 4:2 bei den Augsburger Panthern und sicherte sich den erst vierten Sieg im 26. Saisonspiel.

Damit verkürzte Dresden den Rückstand auf den Vorletzten Iserlohn Roosters auf vier Punkte. Augsburg belegt weiterhin Rang zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt.

Moritz Elias (6.) brachte die Panther in Führung, die Andrew Yogan (26.) im zweiten Drittel ausglich. Im turbulenten Schlussabschnitt trafen zunächst erneut Yogan (47.) und Lance Bouma (49.) für Dresden, ehe Donald Busdeker (51.) Augsburg noch einmal heranbrachte. Trevor Parkes (51.) antwortete postwendend.

Der 59-jährige Fleming war erst am Montag als Cheftrainer vorgestellt worden, er unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende und folgte auf Niklas Sundblad. Zuletzt hatte er die Vienna Capitals in Österreich trainiert, in der DEL war er schon als Co-Trainer bei den Eisbären Berlin und als Headcoach der Löwen Frankfurt tätig.