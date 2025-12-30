DEL: Eisbären vorerst auch ohne Wiederer und Vikingstad

Den Eisbären Berlin bleibt das Verletzungspech treu. Der deutsche Eishockeymeister muss neben weiteren langzeitverletzten Akteuren vorerst auch auf die Stürmer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad verzichten. Beide Angreifer laborieren jeweils an einer Beinverletzung, wie der Tabellensechste der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

Der gebürtige Deggendorfer Wiederer (29) konnte bereits die vergangenen drei Partien gegen Mannheim, Wolfsburg und Nürnberg nicht bestreiten. Der Deutsch-Norweger Vikingstad (26) zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Startdrittel gegen die Nürnberg Ice Tigers (Endstand 5:2) zu.

Wiederer läuft seit 2021 für die Berliner auf und gewann mit dem Hauptstadtklub dreimal die deutsche Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche Nationalspieler in 30 DEL-Spielen auf drei Tore und fünf Vorlagen. Vikingstad war vor der laufenden Saison von den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu den Eisbären gekommen, er erzielte in 33 Partien zwölf Treffer und war an acht weiteren Toren beteiligt.

Neben Wiederer und Vikingstad stehen Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin auch weiterhin Kapitän Kai Wissmann sowie Angreifer Ty Ronning verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Patrick Khodorenko wird zudem in der gesamten restlichen Saison wegen einer schwerwiegenden Knieverletzung nicht mehr zum Einsatz kommen.