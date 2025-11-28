DEL: Eisenschmid fehlt München mehrere Wochen

Auch Markus Eisenschmid steht Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der Stürmer fällt wegen einer Unterkörperverletzung voraussichtlich mindestens drei Wochen aus. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Neben dem 30-Jährigen fehlen den Red Bulls derzeit auch Nationaltorhüter Mathias Niederberger (Unterkörper), Nationalverteidiger Phillip Sinn (Oberkörper) sowie Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper).

Eisenschmid war zur Saison 2023/24 von Adler Mannheim nach München gewechselt. In der laufenden Saison kam der Angreifer in 20 Einsätzen auf zwölf Scorerpunkte (sechs Tore, sechs Assists).