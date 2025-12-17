DEL: Grizzlys verlängern mit Kapitän Machacek

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Kapitän Spencer Machacek frühzeitig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Damit geht der 37-jährige Kanadier im Sommer in seine neunte Spielzeit beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

"Mit der vorzeitigen Verlängerung von Spencer wollen wir auch ein Zeichen der Kontinuität setzen", begründet Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf die Verlängerung, "er ist ein Spieler, der mit seiner professionellen Einstellung das 'Leading by Example' jeden Tag in vielen Bereichen vorlebt."

Machacek spielt eine starke Saison, lieferte in 28 Spielen jeweils elf Tore und Assists und ist damit der torgefährlichste Spieler seines Teams. Damit kommt der "Warrior" auf 185 Tore in insgesamt 623 DEL-Spielen.

2014 war der Angreifer, der auf 25 Spiele (zwei Tore, sieben Vorlagen) für die Atlanta Thrashers und die Winnipeg Jets in der NHL zurückblicken kann, in die DEL gewechselt. Nach einem Jahr bei den Augsburger Panthern folgten zwei Spielzeiten bei den Eisbären Berlin und eine bei der Düsseldorfer EG. Seit 2018 läuft er für die Grizzlys auf.