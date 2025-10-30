DEL: Hudacek verlässt Aufsteiger Dresden

Torhüter Julius Hudacek verlässt nach nur fünf Monaten die Dresdner Eislöwen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das gab der Aufsteiger am Donnerstag bekannt. Hudacek (37) hatte die Kölner Haie in der vergangenen Saison mit starken Leistungen ins Play-off-Finale geführt, nach dem Wechsel zu den Eislöwen zuletzt seinen Stammplatz aber an den nachverpflichteten Finnen Jussi Olkinuora verloren.

"Beide Parteien haben sich auf eine Aufhebungsvereinbarung geeinigt", hieß es in der Mitteilung der Eislöwen, die am Mittwoch ihre zwölfte Niederlage in Serie kassiert hatten. Der Neuling hat in der laufenden Saison erst einen Sieg verbucht. Hudacek bestritt neun Spiele für Dresden, der Slowake schließt sich einem anderen Klub an, laut Medienberichten geht es zu Ligakonkurrent Fischtown Pinguins Bremerhaven.