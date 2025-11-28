DEL: Ingolstadt müht sich gegen Schlusslicht Dresden zum Sieg

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit überraschend viel Mühe den nächsten Erfolg eingefahren. Gegen Tabellenschlusslicht Dresdner Eislöwen setzte sich der Ligaprimus mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung durch - und baute damit seine klubinterne Bestmarke auf zehn Siege in Serie aus.

Für die Mannschaft von Trainer Mark French traf Myles Powell (6.), Kenny Agostino besorgte das 2:0 (25.) und entschied die Partie dann in der Overtime (62.). Andrew Yogan (31.) und Dane Fox (48.) waren für den Aufsteiger erfolgreich, für den nach dem Rausschmiss der kompletten sportlichen Führung nun Co-Trainer Petteri Kilpivaara interimistisch verantwortlich ist.

Die Eislöwen hatten sich nach dem 1:6-Debakel am Mittwoch gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters von Trainer Niklas Sundblad getrennt und Sportdirektor Matthias Roos degradiert. Iserlohn gelang zwei Tage später nun ein überraschender 3:1-Sieg gegen den EHC Red Bull München. Für die Münchner war es die erste Pleite nach zuletzt vier Siegen.

Im Verfolgerduell setzten sich die Kölner Haie mit 2:0 bei den Straubing Tigers durch und zogen nach Punkten mit dem Gegner gleich. Für schwächelnde Straubinger war es zudem die vierte Niederlage in Folge. Von Straubings Ergebnis profitierten auch die Adler Mannheim nach dem 4:2-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Adler zogen in der Tabelle an Straubing vorbei und stehen nun auf dem zweiten Rang, nur ein Punkt trennt sie von Ingolstadt.

Die Eisbären Berlin feierten derweil einen deutlichen Sieg in Wolfsburg. Der amtierende Meister besiegte die Grizzlys ohne den verletzten Top-Stürmer Ty Ronning mit 6:1 und steht nun auf dem siebten Rang.