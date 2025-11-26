DEL: Ingolstadt neuer Spitzenreiter - Iserlohn beendet Flaute

Der ERC Ingolstadt hat mit einem Vereinsrekord die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erobert. Die formstarke Mannschaft von Trainer Mark French siegte am 22. Spieltag gegen den ersatzgeschwächten Meister Eisbären Berlin mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) und verdrängte die schwächelnden Straubing Tigers von der Spitze. Mit dem neunten Sieg in Serie stellten die Panther eine klubinterne Bestmarke auf.

DEL-Toptorjäger Riley Barber (5.) brachte den lange überlegenen ERC mit seinem 20. Saisontreffer in Führung, Austen Keating (21.) und Kenny Agostino (37.) legten für die Torfabrik der Liga (schon 99 Treffer) nach. Die Berliner, die sieben Langzeitverletzte um Toptorjäger Ty Ronning zu beklagen haben, kamen durch Blaine Byron (42.) und Liam Kirk (50.) aber nochmal zurück. Peter Abbandonato (59.) und Alex Breton (60.) sorgten mit ihren Toren ins verwaiste Berliner Tor für die Entscheidung. Berlin liegt nur auf Rang acht.

Den Iserlohn Roosters gelang im Kellerduell beim Schlusslicht Dresdner Eislöwen ein Befreiungsschlag. Die Sauerländer beendeten beim 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) zudem ihre Torlosserie, 219:19 Minuten war die Mannschaft von Trainer Stefan Nyman ohne eigenen Treffer geblieben - Vereinsnegativrekord. Länger ohne eigenen Treffer blieben in der DEL-Geschichte bislang nur vier Klubs. Straubing führt die Rangliste seit 2015 mit 274:53 Minuten an.

Iserlohn distanzierte den Aufsteiger aus Dresden nach dem erst zweiten Sieg nach regulärer Spielzeit auf fünf Punkte, liegt als Vorletzter aber bereits zehn Zähler hinter den Löwen Frankfurt auf Rang zwölf zurück. Die Eislöwen präsentierten sich abermals kaum konkurrenzfähig, nach 23 Spielen haben die Sachsen nur neun Punkte auf dem Konto.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren ihre vierte Ligapartie nacheinander. Nach dem 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg sind die Norddeutschen nur noch Siebter.