DEL: Köln siegt spektakulär zum Jahresabschluss

Die Kölner Haie haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Torspektakel fortgesetzt. Der Spitzenreiter gewann am 34. Spieltag bei den Iserlohn Roosters mit 7:4 (1:1, 4:2, 2:1) und feierte zum Jahresabschluss den 13. Sieg in den vergangenen 14 Spielen.

Dabei war der Tabellenzwölfte aus Iserlohn stark in die Partie gestartet. Eric Cornel (9.) erzielte den ersten Treffer, doch Kölns Kapitän Moritz Müller glich quasi im Gegenzug aus (10.). Zu Beginn eines torreichen zweiten Drittels brachte Colin Ugbekile (23.) die Roosters erneut in Führung, ehe die Haie die Partie mit vier Treffern innerhalb von zehn Minuten drehten und anschließend entscheidend auf ihre Seite zogen.

Eine empfindliche Niederlage musste derweil Haie-Verfolger ERC Ingolstadt hinnehmen. Gegen die seit neun Spielen sieglosen Schwenninger Wild Wings verlor Ingolstadt mit 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) - und somit auch den zweiten Platz an die Adler Mannheim.

Die Mannheimer siegten mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers; auch der EHC Red Bull München setzte sich gegen die Augsburger Panther 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) in der Overtime durch. München ist damit in den vergangenen elf Spielen zehnmal als Sieger vom Eis gegangen.