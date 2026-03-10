DEL: MagentaSport erzielt Rekordreichweite

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat in dieser Saison so viele Zuschauer vor die Bildschirme gelockt wie nie zuvor. Die am Sonntag endende Hauptrunde kam nach Angaben des Rechteinhabers MagentaSport auf insgesamt 25,2 Millionen Zuschauer und erzielte damit die höchste Reichweite seit Beginn der Partnerschaft.

Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der Vorsaison mit 20,8 Millionen Zuschauern entspricht dies einem Anstieg um 21 Prozent. Insgesamt besuchten rund 2,74 Millionen Zuschauer die 364 Hauptrundenspiele. Die Hallen waren im Schnitt zu mehr als 93 Prozent ausgelastet - dies entspricht dem höchsten Wert in der mehr als 30-jährigen Ligageschichte.

"Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, habe ich noch gedacht: Oh Gott, alle Spiele live übertragen, da kommt gar keiner mehr ins Stadion und alle bleiben auf dem Sofa, aber im Gegenteil", sagte Tripcke in der Medienrunde am Dienstag. Besonders groß war einmal mehr der Zuspruch in Köln: Die Kölner Haie stellten mit einem Schnitt von 18.112 Besuchern pro Heimspiel einen Europarekord auf.

In der laufenden Spielzeit gehörte zu den meistgesehenen Spielen unter anderem das Wintergame zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin, das im Januar rund 260.000 Zuschauer am TV verfolgten. Seit Beginn der Übertragungen in der Saison 2016/17 haben sich die Reichweiten laut MagentaSport um mehr als 300 Prozent erhöht. Parallel zur Live-Berichterstattung wuchs auch die digitale Nutzung der Inhalte. Über eigene Social-Media-Kanäle und Plattformen wurden mit mehr als 1400 Beiträgen rund 86 Millionen Impressionen erzielt.

Die Playoff-Runde der DEL beginnt am Dienstag kommender Woche, zuvor stehen noch die abschließenden Spieltage 51 (Freitag) und 52 (Sonntag) an. Die Finalserie startet am 24. April.