DEL: Mannheim und Köln verlieren - Straubing zieht davon

Die Adler Mannheim erleben in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre erste Ergebniskrise. Nach dem Sturz von der Tabellenspitze verlor der Mitfavorit am Sonntag auch gegen Außenseiter Nürnberg Ice Tigers mit 2:4 (0:2, 1:1, 1:1), es war die vierte Niederlage in Serie für die Adler. Die Straubing Tigers nutzten den nächsten Ausrutscher und bauten ihre Tabellenführung aus: Gegen Aufsteiger und Schlusslicht Dresdner Eislöwen gelang ein 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).

In der Verfolgergruppe macht weiter der ERC Ingolstadt auf sich aufmerksam. Zwei Tage nach dem spektakulären 10:3 gegen die Kölner Haie gewann das Team bei den Löwen Frankfurt mit 8:0 (2:0, 2:0, 4:0). Die Haie dagegen kassierten nach der historisch hohen Niederlage gleich den nächsten Dämpfer, in eigener Halle verlor Köln gegen Red Bull München mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Auch Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt nicht auf die Beine, gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gab es ein 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

Straubing hat als Spitzenreiter nun 39 Punkte auf dem Konto. Mannheim (34) bleibt Tabellenzweiter, hat nun allerdings Bremerhaven (33) und auch Ingolstadt (32) im Nacken. Die Haie (30) sind nur noch Fünfter, dahinter kommt München (29) immer näher. In Köln gelang der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Spielen, die Münchner zogen damit auch an Berlin (28) vorbei.