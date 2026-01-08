DEL: Meister Berlin läuft Play-off-Plätzen hinterher

Titelverteidiger Eisbären Berlin läuft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Play-off-Plätzen weiter nur hinterher. Nach zuletzt zwei Siegen verpasste der Hauptstadt-Klub den direkten Anschluss zu den sechs begehrten Toprängen durch ein 3:4 (0:2, 3:0, 0:2) bei den Iserlohn Roosters. Die Gastgeber dagegen konnten ihren Rückstand auf die Pre-Play-off-Zone durch ihren zweiten Heimerfolg in Serie immerhin auf sieben Zähler verkürzen.

Berlin hatte im Sauerland große Probleme und konnte selbst nach einer erfolgreichen Aufholjagd das Momentum im Schlussdrittel nicht zum Sieg nutzen. Angeführt von Doppel-Torschütze Liam Kirk (28. und 39.) drehten die Gäste im Mittelabschnitt zwar einen 0:2-Rückstand aus dem ersten Drittel in eine vorübergehende 3:2-Führung, doch Colin Ugbekile sorgte ebenfalls mit einem Doppelpack (51. und 59.) noch für die entscheidende Wende zugunsten der Hausherren.