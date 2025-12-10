DEL: München stoppt Kölner Siegesserie

Red Bull München hat die Siegesserie der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Im Verfolgerduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch und fügte den Haien die erste Niederlage nach zuvor sechs Erfolgen nacheinander zu. In der Tabelle liegen die Münchner, die ihrerseits den vierten Sieg in Folge feierten, auf Platz vier weiter knapp hinter den drittplatzierten Kölnern.

Dominik Bokk (38.) brachte die Gäste Ende des zweiten Drittels in Führung. Doch die Antwort von München ließ nicht lange auf sich warten, Maximilian Kastner traf nur eine Minute später zum Ausgleich (1:1). Für die Entscheidung sorgte Brady Ferguson in der vierten Minute der Verlängerung.