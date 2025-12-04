DEL: München vier Wochen ohne Nationalspieler Rieder

Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abermals auf Stürmer Tobias Rieder verzichten. Der Nationalspieler fällt nach Klubangaben aufgrund einer "Unterkörperverletzung" mindestens vier Wochen aus. Die Verletzung erlitt der 32-Jährige im Auswärtsspiel gegen die Iserlohn Roosters am vergangenen Freitag (1:3).

Rieder ist mit neun Treffern in 20 Spielen in der laufenden Saison bester Münchner Torjäger. Seit seinem Wechsel zum viermaligen deutschen Meister absolvierte der ehemalige NHL-Angreifer 74 DEL-Partien und sammelte 43 Scorerpunkte. Trainer Oliver David muss neben Rieder weiterhin auch auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger (Unterkörper) und Stürmer Markus Eisenschmid (Unterkörper) verzichten.