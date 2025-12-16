DEL: Nowak beendet Karriere - Wechsel ins Eisbären-Management

Der langjährige Eishockey-Profi und ehemalige Nationalspieler Marco Nowak muss seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Der 35-Jährige laboriert seit knapp anderthalb Jahren an einer Schulterverletzung, die eine Fortführung seiner aktiven Laufbahn unmöglich macht. Das teilte sein Klub Eisbären Berlin am Dienstag mit. Defensivspieler Nowak bleibt dem deutschen Meister jedoch erhalten und wechselt ins Management der Berliner.

"Es ist schwer, so abzutreten. Ich hätte mir natürlich gewünscht, den Zeitpunkt meines Karriereendes selbst zu bestimmen. Ich muss aber auf meinen Körper hören", sagte Nowak. Er sei "unglaublich dankbar für alles, was ich erleben und erreichen durfte."

Im Rahmen eines Praktikums wird Nowak eng mit Sportdirektor Stéphane Richer zusammenarbeiten. Parallel startet er am 1. Januar 2026 ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Sportmanagement. Während dieses Studiums soll er sukzessive an die neuen Aufgabenfelder im Eisbären-Management herangeführt werden.

In 19 Spielzeiten absolvierte Nowak für Düsseldorf, Nürnberg und Berlin insgesamt 713 Partien in der DEL. In diesen Spielen erzielte er 41 Tore und gab 144 Assists. Seit der Saison 2022/23 stand der Rechtsschütze bei den Eisbären unter Vertrag, wurde 2024 und 2025 mit dem Klub deutscher Meister. Mit der deutschen Nationalmannschaft bestritt er unter anderem zwei Weltmeisterschaften und nahm an den Olympischen Spielen 2022 teil.