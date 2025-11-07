DEL: Nürnberger Ice Tigers verlängern mit Trainer O’Keefe

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga haben sich zu ihrem Cheftrainer bekannt und vorzeitig mit dem Kanadier Mitch O'Keefe verlängert. Der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag wurde um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert, wie der Klub am Freitag mitteilte. Nachdem der 41 Jahre alte Ex-Profi in seiner Premierensaison die Tigers erstmals seit über fünf Jahren ins Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga führte, steckt der Trainer mit seiner Mannschaft in der neuen Saison im unteren Tabellendrittel fest.

"Nach einer guten ersten Saison hat Mitch auch in der aktuell schwierigen Situation gezeigt, dass er in der Lage ist, nicht nur die komplette Mannschaft, sondern auch einzelne Spieler besser zu machen. Er und sein Trainerstab sind jeden Tag zu 100 Prozent vorbereitet, alles für den Erfolg zu tun", sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf in der Klub-Mitteilung am Freitag.

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit, weiterhin für diese Organisation arbeiten zu dürfen, und schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen sehr. Die Fortschritte, die wir gemacht haben, sind das Ergebnis einer starken gemeinsamen Anstrengung", sagte O'Keefe, der 2024 vom HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck nach Nürnberg gewechselt war. Mit den Tigers rangiert O'Keefe einen Rang hinter den Liga-Plätzen, die die Qualifikation für die Play-offs möglich machen, auf Rang elf von 14.