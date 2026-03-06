DEL: Saison-Aus für Berliner Nationalspieler Geibel

Das Verletzungspech beim Titelverteidiger Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hält an. Nationalspieler Korbinian Geibel zog sich am vergangenen Mittwoch im Auswärtsspiel in Dresden (5:2) eine Schulterverletzung zu. Nach eingehenden Untersuchungen stehe fest, dass der Verteidiger in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werde, teilte der DEL-Rekordmeister am Freitag mit. Der 23-Jährige, der damit auch nicht für die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) infrage kommt, werde "zeitnah" operiert.

Für Geibel ist es bereits die zweite längere Zwangspause in dieser Spielzeit, schon im Herbst fiel er mehrere Monate verletzt aus, insgesamt bestritt er nur 29 Partien in dieser Saison für die Eisbären. Der Abwehrspieler, der bei der WM im vergangenen Jahr in Dänemark ein starkes Debüt in der Nationalmannschaft gab, gehörte auch zum Olympiakader in Mailand, kam aber nicht zum Einsatz.

Geibel ist neben Blaine Byron und Patrick Khodorenko bereits der dritte Berliner Spieler, der verletzungsbedingt für den Rest der Saison ausfällt. Zudem fehlen auch Torhüter Jake Hildebrand, Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann bis auf Weiteres.