DEL: Seriensieger Köln zieht davon

Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter eine Klasse für sich. Der Spitzenreiter feierte bei den Nürnberg Ice Tigers mit einem 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) seinen zehnten Sieg nacheinander. Durch den 16. Erfolg in den vergangenen 17 Begegnungen baute das Team von Trainer Kari Jalonen den Vorsprung auf seine Jäger auf nunmehr neun Punkte aus.

Die Rheinländer profitierten dabei von der deutlichen 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)-Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten Adler Mannheim bei den Straubing Tigers. Die Bayern zogen dadurch an den Kurpfälzern vorbei und sind nun Kölns erster Verfolger. Ex-Meister EHC Red Bull München hingegen konnte die Adler durch seine dritte Niederlage in Serie mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) auf eigenem Eis gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin nicht überflügeln und fiel sogar noch hinter der ERC Ingolstadt (6:3 gegen den Tabellenvorletzten Löwen Frankfurt) auf den fünften Platz zurück.

Die Schwenninger Wilds Wings festigten unterdessen ihren Pre-Play-off-Platz. Durch ihr 4:3 gegen die Grizzlys Wolfsburg nach Penaltyschießen (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) rückten die Schwarzwälder bis auf einen Zähler an den oberen Tabellennachbarn heran.