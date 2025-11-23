DEL: Spitzenreiter Straubing außer Tritt

Überraschungs-Spitzenreiter Straubing Tigers ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) außer Tritt geraten. Die Niederbayern kassierten gegen den aufstrebenden Titelverteidiger Eisbären Berlin durch ein 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) ihre zweite Niederlage in Folge. Damit haben die Tigers nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger ERC Ingolstadt, der gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) gewann.

In Straubing schienen die Hausherren gegen Berlin zwei Tage nach dem Ende ihrer Erfolgsserie von vier Siegen durch das 1:4 bei den Schwenninger Wild Wings früh auf Wiedergutmachungs-Kurs. Doch nach der Führung der Mannschaft von Tigers-Trainer Craig Woodcroft durch Tyler Madden (2.) drehten die Eisbären die Begegnung durch einen Doppelpack von Liam Kirk (13./22.). Im Schlussdrittel beseitigten Mitchell Reinke (44.) und erneut Kirk (52.) die letzten Zweifel am dritten Erfolg des Hauptstadt-Klubs in den zurückliegenden vier Spielen. Nicolas Beaudin (54.) gelang für die Gastgeber nur noch Ergebniskosmetik.

Unterdessen festigte der EHC Red Bull München seinen Platz in der Play-off-Zone souverän. Der Ex-Meister fertigte Gastgeber Augsburger Panther mit 8:3 (3:1, 2:0, 3:2) ab und feierte damit seinen fünften Erfolg in den vergangenen sechs Spielen. Im Tabellenkeller gingen die Löwen Frankfurt bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) zum zweiten Mal in den vergangenen drei Begegnungen geschlagen vom Eis.