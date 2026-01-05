DEL: Topverteidiger Mattinen bleibt ein Adler

Die Adler Mannheim basteln weiter an ihrem Kader der Zukunft: Verteidiger Nicolas Mattinen hat seinen Vertrag beim Tabellenzweiten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig verlängert. Wie der Verein am Montag bekannt gab, bleibt der Kanadier, der konstant mit Topleistungen überzeugt, über die aktuelle Spielzeit hinaus in Mannheim.

"Nick hat uns mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Disziplin beeindruckt", äußerte sich Adler-Cheftrainer Dallas Eakins zur Verlängerung des Kanadiers: "Er ist ein hervorragender Verteidiger, der jedes Mal, wenn er das Eis betritt, Torgefahr ausstrahlt."

Insgesamt ist der 27-Jährige nach Tom Kühnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw, Matthias Plachta, Dan Renouf und Luke Esposito bereits der siebte Spieler, der seinen Kontrakt verlängert hat. Aus Sicht der Mannheimer ist die Vertragsverlängerung wenig verwunderlich, immerhin trumpft der Spieler der Saison 2023/24 auch in der laufenden Spielzeit auf: In 36 Einsätzen kommt Mattinen auf 17 Tore und 18 Vorlagen - ligaweit traf kein Verteidiger häufiger.