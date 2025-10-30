DEL: Weitere Niederlage für Iserlohn

Die Iserlohn Roosters haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die nächste Chance zum Befreiungsschlag verpasst. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen die Sauerländer am Donnerstag nach hartem Kampf mit 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) und haben nach der siebten Niederlage in Serie weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Dresdner Eislöwen.

Iserlohn, das zwölf der vergangenen 13 Spiele verloren hat, hielt lange ordentlich dagegen, dann schlugen Alexander Friesen (36.) und Christian Wejse (40.) zu. Im Schlussdrittel verkürzte Julian Napravnik (56.) bei 5:3-Überzahl, der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Bremerhaven festigte durch den zehnten Saisonsieg seinen vierten Tabellenplatz und zog nach Punkten mit dem Dritten Kölner Haie (30) gleich.

Die Grizzlys Wolfsburg schlugen die Augsburger Panther 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), durch die drei Punkte verdrängten die Gastgeber ihre Gäste von Rang sieben. Justin Feser (29.), Robert Lynch (36.) und Jimmy Lambert (56.) schossen Wolfsburg zum Sieg.