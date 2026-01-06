DEL: Zehnter Sieg in Folge für Spitzenreiter Köln

Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer feierte bei den Nürnberg Ice Tigers mit einem 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) seinen zehnten Sieg nacheinander. Durch den 16. Erfolg in den vergangenen 17 Begegnungen baute das Team von Trainer Kari Jalonen den Vorsprung auf seinen Verfolger Adler Mannheim zumindest vorläufig auf elf Zähler aus.

In der erweiterten Spitzengruppe verpasste der EHC Red Bull München die Rückkehr in die Erfolgsspur. Der Ex-Meister, der in der ersten Dezember-Hälfte als bislang letzte Mannschaft gegen Köln gewonnen hatte, kassierte gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin auf eigenem Eis mit 2:3 (1:0, 0:2 1:1) seine dritte Niederlage in Folge und fiel auf Rang fünf zurück.

Der ERC Ingolstadt nutzte die Gunst der Stunde und zog durch ein 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) gegen den Tabellenvorletzten Löwen Frankfurt an München und zunächst auch an den Straubing Tigers vorbei auf den dritten Rang. Die Schwenninger Wilds Wings festigten unterdessen ihren Pre-Play-off-Platz durch ein 4:3 gegen den oberen Tabellennachbarn Grizzlys Wolfsburg nach Penaltyschießen (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).