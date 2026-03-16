DF1 überträgt DEL-Playoffs im Free-TV

Der Sender DF1 überträgt ausgewählte Spiele der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) live im Free-TV. Die entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Telekom, die via MagentaSport alle Begegnungen zeigt, umfasse je nach Verlauf der Playoff-Serien die Übertragung von "mindestens 14 und maximal 21 Top-Spielen der entscheidenden Saisonphase", teilte DF1 am Montag mit.

An jedem Spieltag wird ein Spiel live gezeigt, das Duell zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Nürnberg Ice Tigers am Dienstag (19.30 Uhr) in den Pre-Playoffs bildet den Auftakt. Am Freitag (19.00 Uhr) überträgt der Sender das zweite Spiel der Serie zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Grizzlys Wolfsburg.