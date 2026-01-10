Draisaitl von Haien begeistert: "Spielen sich in einen Rausch"

Die Kölner Haie beeindrucken mit ihrer Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch Leon Draisaitl. "Sie spielen sich gerade in einen Rausch", sagte der NHL-Superstar dem SID, "gefühlt kannst du gar nicht mehr verlieren, du weißt gar nicht mehr, wie es ist, ein Spiel zu verlieren." Köln feierte am Freitagabend mit 5:4 beim ERC Ingolstadt den elften Sieg in Folge und liegt als Tabellenführer bereits elf Punkte vor dem ersten Verfolger Adler Mannheim.

Der gebürtige Kölner Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers in den letzten beiden Jahren jeweils das Finale um den Stanley Cup verlor, traut seinem Heimatklub durchaus den ersten Titel seit 2002 zu: "Wenn du da oben stehst und so konstant Spiele gewinnst, dann machst du das nicht mal eben so. So eine Mannschaft musst du ernst nehmen." Er würde sich sehr "für die Leute in Köln, für die KEC-Fans und meinen Freund Mo" freuen. Haie-Kapitän Moritz Müller, der seit 2003 in Köln spielt, ist mit Draisaitl befreundet.