Eisbären weiter im Pech: Auch Ronning fällt aus

Die Personalprobleme bei den Eisbären Berlin werden immer größer. Ty Ronning fehlt dem Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen, der Stürmer ist bereits der siebte Langzeitverletzte im Kader. Ronning, wertvollster Spieler der vergangenen DEL-Finalserie, hat sich laut Mitteilung des Klubs am vergangenen Freitag im Spiel gegen München (1:3) verletzt.

Zuvor hatte es bei den Berlinern bereits Kapitän Kai Wissmann, Markus Niemeläinen, Korbinian Geibel, Marco Nowak, Jean-Sébastien Dea und Patrick Khodorenko erwischt. "Solch ein Verletzungspech habe ich noch nie erlebt. Neben unseren verletzten Verteidigern ist Ty nun der dritte Stürmer, der uns lange fehlen wird", sagte Sportdirektor Stéphane Richer, "jeder weiß, wie wichtig er für unser Spiel ist. Seinen Ausfall werden wir nun gemeinsam als Team auffangen."

Ronning spielt seit 2023 für die Eisbären und hat mit dem Klub zwei Meistertitel geholt. In 19 Einsätzen in dieser Saison erzielte der 28-Jährige zwölf Tore und bereitete neun weitere vor.