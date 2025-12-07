Eishockey: Ingolstadt verlängert mit Nationalspieler Hüttl

Der ERC Ingolstadt kann auch in den kommenden Jahren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Nationalspieler Leon Hüttl setzen. Wie der Klub am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen die Schwenninger Wild Wings bekannt gab, hat der 25 Jahre alte Verteidiger seinen bis 2026 laufenden Vertrag "trotz anderer Optionen" (Sportdirektor Tim Regan) um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Hüttl habe sich "in den vergangenen Jahren zum Führungsspieler und zur Identifikationsfigur unserer Organisation entwickelt. Er wird auch in den kommenden Jahren als Dreh- und Angelpunkt in der Defensive eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen", sagte Regan.

Hüttl spielt seit 2021 für Ingolstadt, bestritt seitdem 264 Spiele (124 Scorerpunkte) in der DEL. Mit dem DEB-Team nahm der gebürtige Bad Tölzer bereits an zwei Weltmeisterschaften teil und gewann 2023 WM-Silber.