Eishockey: Trotzen die Eisbären erneut dem Orakel?

Zuletzt triumphierten die Eisbären Berlin zweimal nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), ohne vor den Playoffs den Sprung auf die Pole Position geschafft zu haben - und auch diesmal ging der Hauptrundensieg nicht an den Titelverteidiger. Vizemeister Kölner Haie geht als Nummer eins ins Viertelfinale, eine Erfolgsgarantie ist das rein statistisch nicht. In nur 20 von 44 Fällen stimmte das Vorrunden-Orakel, holte der Gewinner der Punkterunde den Silberpokal. In den vergangenen fünf Spielzeiten gelang dies zweimal.

Elfmal holte bislang der Vorrundenzweite die Meisterschaft. Auf die Eisbären, diesmal nur Sechster, traf das 2024 und 2025 zu. 13-mal gewann ein noch schlechter platziertes Team den Titel: Rosenheim (1982/Fünfter), Köln (1995/Sechster und 2002/Sechster), Düsseldorf (1996/Dritter), Mannheim (1998/Vierter und 1999/Dritter), Krefeld (2003/Sechster), Frankfurt (2004/Fünfter), Hannover (2010/Vierter), Berlin (2011 und 2021/Dritter, 2013/Vierter) und Ingolstadt (2014/Neunter).

Die bisherigen Play-off-Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft (1981, 1982 und 2021 reichten zwei Siege, bis 2013 und 2022 drei Siege/in Klammern die Platzierung nach der Vorrunde):

1981: SC Riessersee (1) - Düsseldorfer EG (2) 4:2, 1:4, 7:4

1982: SB Rosenheim (5) - Mannheimer ERC (3) 6:2, 4:0

1983: EV Landshut (1) - Mannheimer ERC (2) 2:1, 2:8, 6:4, 5:4

1984: Kölner EC (2) - EV Landshut (4) 5:4, 4:6, 2:3, 4:3, 5:0

1985: SB Rosenheim (1) - Mannheimer ERC (3) 4:3, 7:2, 2:1 n.V.

1986: Kölner EC (1) - Düsseldorfer EG (2) 6:5, 6:5, 6:1

1987: Kölner EC (2) - Mannheimer ERC (4) 5:0, 6:2, 9:2

1988: Kölner EC (2) - SB Rosenheim (1) 1:2, 4:2, 0:6, 5:2, 4:1

1989: SB Rosenheim (2) - Düsseldorfer EG (4) 7:1, 2:4, Abbruch beim Stand von 3:1/5:0 für Rosenheim gewertet, 4:2

1990: Düsseldorfer EG (1) - SB Rosenheim (3) 3:4, 4:2, 5:1, 2:3, 8:2

1991: Düsseldorfer EG (2) - Kölner EC (1) 3:1, 5:1, 3:4, 0:1, 4:0

1992: Düsseldorfer EG (1) - SB Rosenheim (2) 3:1, 6:3, 6:2

1993: Düsseldorfer EG (1) - Kölner EC (2) 5:4 n.V., 2:5, 6:4, 0:2, 2:1 n.V.

1994: EC Hedos München (2) - Düsseldorfer EG (1) 4:2, 3:2, 4:1

1995: Kölner Haie (6) - EV Landshut (2) 3:4, 5:1, 1:4, 8:2, 4:0

1996: Düsseldorfer EG (3) - Kölner Haie (1) 4:7, 5:1, 5:0, 4:2

1997: Adler Mannheim (1) - Kassel Huskies (3) 5:4, 5:2, 4:2

1998: Adler Mannheim (4) - Eisbären Berlin (1) 2:0, 4:2, 7:8, 4:1

1999: Adler Mannheim (3) - Nürnberg Ice Tigers (1) 1:2, 5:1, 2:3, 4:3, 3:2

2000: München Barons (2) - Kölner Haie (1) 3:5, 3:2, 3:0, 4:3

2001: Adler Mannheim (1) - München Barons (3) 4:1, 1:4, 2:1, 2:1 n.V.

2002: Kölner Haie (6) - Adler Mannheim (2) 0:4, 3:2, 4:2, 1:3, 2:1

2003: Krefeld Pinguine (6) - Kölner Haie (2) 5:2, 3:2, 2:3, 2:3 n.V., 3:1

2004: Frankfurt Lions (5) - Eisbären Berlin (1) 2:5, 5:2, 4:3 n.V., 4:3

2005: Eisbären Berlin (2) - Adler Mannheim (6) 5:3, 4:0, 4:1

2006: Eisbären Berlin (1) - DEG Metro Stars (3) 6:1, 2:0, 6:2

2007: Adler Mannheim (1) - Nürnberg Ice Tigers (3) 3:2 n.V., 6:2, 5:2

2008: Eisbären Berlin (2) - Kölner Haie (3) 3:2 n.V., 1:2, 4:3, 2:1

2009: Eisbären Berlin (1) - Düsseldorfer EG (3) 3:2, 1:3, 5:1, 4:2

2010: Hannover Scorpions (4) - Augsburger Panther (8) 3:1, 3:2 n.V., 4:2

2011: Eisbären Berlin (3) - EHC Wolfsburg (1) 4:2, 5:4, 5:4

2012: Eisbären Berlin (1) - Adler Mannheim (4) 2:0, 1:4, 1:2, 6:5 n.V., 3:1

2013: Eisbären Berlin (4) - Kölner Haie (2) 4:2, 1:3, 6:3, 4:1

2014: ERC Ingolstadt (9) - Kölner Haie (5) 2:4, 1:3, 4:1, 4:1, 4:3 n.V., 0:1 n.V., 2:0

2015: Adler Mannheim (1) - ERC Ingolstadt (3) 2:1 n.V., 2:5, 1:6, 6:2, 3:1, 3:1

2016: Red Bull München (1) - Grizzlys Wolfsburg (4) 2:1 n.V., 5:4, 4:1, 5:3

2017: Red Bull München (1) - Grizzlys Wolfsburg (5) 3:2 n.V., 3:2, 1:2, 7:2, 4:0

2018: Red Bull München (1) - Eisbären Berlin (2) 3:4, 5:4, 4:1, 4:2, 5:6 n.V., 3:5, 6:3

2019: Adler Mannheim (1) - Red Bull München (2) 1:2 n.V., 3:0, 4:1, 4:0, 5:4 n.V.

2020: wegen Corona abgesagt

2021: Eisbären Berlin (3) - Grizzlys Wolfsburg (6) 2:3 n.V., 4:1, 2:1

2022: Eisbären Berlin (1) - Red Bull München (2) 3:4, 3:2 n.V., 2:1, 5:0

2023: Red Bull München (1) - ERC Ingolstadt (2) 2:1, 7:1, 3:4, 3:0, 3:1

2024: Eisbären Berlin (2) - Fischtown Pinguins Bremerhaven (1) 2:4, 5:3, 2:1 n.V., 4:1, 2:0

2025: Eisbären Berlin (2) - Kölner Haie (6) 5:1, 1:2 n.V., 7:0, 7:0, 7:0