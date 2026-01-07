Eislöwen fiebern Winter Game entgegen: "Extrem stolz"

Die Dresdner Eislöwen fiebern ungeachtet der sportlich angespannten Lage dem Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Rudolf-Harbig-Stadion entgegen. "Wir sind extrem stolz, dieses Spiel austragen zu dürfen", sagte Geschäftsführer Maik Walsdorf vor der Outdoor-Partie am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) gegen Meister Eisbären Berlin.

Er habe bereits zuvor "von einem großen Traum" gesprochen, einmal in Dresden um Punkte gegen den Rekordmeister aus Berlin zu spielen, sagte Walsdorf. Dass das Spiel im Stadion des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden für den Aufsteiger auf heimischem Boden nun "historisch gesehen das erste Spiel ist, bei dem wir um Punkte gegen die Eisbären spielen dürfen, ist die Erfüllung eines großen Wunsches und ein absolutes Highlight - völlig unabhängig von der sportlichen Situation, weil bei diesem Event 32.000 Menschen die beiden Eishockeyteams anfeuern werden."

Derzeit bildet Dresden das Tabellenschlusslicht, die zwei vorherigen Duelle mit den Eisbären hatten die Eislöwen jeweils in Berlin verloren. Bei erwarteten Temperaturen von derzeit bis zu minus zwölf Grad berge ein solches Outdoor-Spiel auch "viele Herausforderungen", sagte Chefcoach Gerry Fleming. Die Energie von den Fans, unter denen laut Organisatoren auch 10.000 Berliner Anhänger sein werden, sei im Stadion jedoch "eine einzigartige Situation".

Stéphane Richer, Sportdirektor der Eisbären, erwartet einen "harten Kampf" für sein Team, das derzeit nur auf Rang sieben liegt: "Wir freuen uns auf die Herausforderung."