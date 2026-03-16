Haie-Keeper Juvonen ist DEL-Spieler des Jahres

Torhüter Janne Juvonen von den Kölner Haien ist zum Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekürt worden. Der Finne wurde nach Abschluss der Hauptrunde am Montagabend von der Liga bei einer Award-Show in Köln ausgezeichnet. Juvonen war erst während der Saison vom Schweizer Team HC Ambrì-Piotta zu den Haien gewechselt, in 26 Spielen blieb er fünfmal ohne Gegentor und war an 20 Siegen beteiligt.

Die DEL zeichnete Juvonen auch als besten Torhüter aus, zudem wurde Haie-Coach Kari Jalonen zum besten Trainer gekürt. Der Finne hatte die Kölner souverän auf Platz eins geführt und mit 116 Zählern den Punkterekord der Adler Mannheim aus der Saison 2018/19 eingestellt. Nicolas Mattinen von den Mannheimern wurde als bester Verteidiger, Riley Barber vom ERC Ingolstadt als bester Stürmer ausgezeichnet.

Die DEL-Hauptrunde war am Sonntag zuende gegangen. Nach den Pre-Playoffs startet das Playoff-Viertelfinale am 24. März.