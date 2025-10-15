Haie-Trainer Jalonen kehrt in die Heimat zurück

Trennung nach zwei Jahren: Trainer Kari Jalonen (65) wird die Kölner Haie zum Saisonende verlassen. Der KEC bestätigte damit die Spekulationen der vergangenen Tage. "Die Entscheidung habe ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen und mit den Haien besprochen", sagte Jalonen in einer Mitteilung am Mittwoch.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys präzisierte: "Kari hat uns mitgeteilt, dass er nach zehn Jahren im Ausland nach der Saison wieder fest in Finnland arbeiten und in sein familiäres Umfeld zurückkehren möchte. Diesen Wunsch respektieren wir."

Dem Vernehmen nach soll zwischen Jalonen und dem finnischen Topklub Tappara Tampere Einigkeit über eine Zusammenarbeit zur Saison 2026/27 bestehen.

Unter Jalonens Leitung erreichte Köln in der vergangenen Saison erstmals seit 2014 wieder das DEL-Finale. Dort unterlagen die Haie den Eisbären Berlin. In dieser Saison liegen die Haie nach zehn Spieltagen mit sechs Siegen auf Platz vier.