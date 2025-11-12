Haie verlängern mit MacLeod und Kemiläinen

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben zwei Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Der kanadische Angreifer und DEL-Topscorer Gregor MacLeod sowie der finnische Verteidiger Valtteri Kemiläinen haben ihre Verträge bis Sommer 2028 verlängert. Dies teilte der KEC am Mittwoch mit.

"Sie sind beide wichtige Bestandteile unseres Kaders und Säulen unserer Mannschaft", sagte Kölns Sportdirektor Matthias Baldys: "Valtteri und Gregor sind von unserem Weg überzeugt und wollen diesen weiterhin aktiv mitgestalten. Über dieses Zeichen freue ich mich sehr."

MacLeod spielt seit der Saison 2023/24 in Köln, er bezeichnet die Stadt als seine "zweite Heimat". Insbesondere "das vergangene Jahr mit dem Einzug ins Finale war sehr besonders und hat mir gezeigt, was hier gemeinsam mit allen möglich sein kann", sagte der 27-Jährige. Kemiläinen, der erst zum Saisonbeginn zu den Haien gekommen war, sagte, er sei "vom Weg der Kölner Haie überzeugt und glaube daran, dass wir optimale Bedingungen haben, um erfolgreich zu sein."