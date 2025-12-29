Pietta stolz auf Rekord: "Schon etwas Besonderes"

Daniel Pietta schnappte sich die Mütze von Sohn Henri und zog dann den "Hut" vor den Fans. Mit Sprechchören wurde der Stürmer des ERC Ingolstadt noch lange nach dem schwer erkämpften 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Ein Treffer war dem 39-Jährigen zwar nicht gegönnt, dafür knackte der Routinier einen Rekord.

Mit 1017 Hauptrundenspielen überholte Pietta den langjährigen Kölner Mirko Lüdemann. "Ich bin aufgewachsen, da habe ich Mirko Lüdemann noch auf dem Eis gesehen. Jetzt mit ihm da oben zu stehen, ist schon etwas Besonderes", sagte Pietta nach dem Rekordspiel bei MagentaSport.

Schon vor dem ersten Bully wurde Pietta mit Blumen und einem Bild geehrt. Sein erstes Spiel absolvierte der Olympia-Teilnehmer von 2022 im November 2003 im Alter von 16 Jahren für die Krefeld Pinguine, seinen Heimatverein verließ Pietta nach Streitigkeiten im Jahr 2020 und schloss sich dem ERC an.

Erst in der vergangenen Saison stellte Pietta einen Rekord für die meisten Vorlagen in der DEL auf. Seine Bestmarken dürfte er weiter ausbauen, schließlich will Pietta noch bis mindestens 40 spielen, wie er regelmäßig betont.