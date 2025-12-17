Red Bull München: Kastner, Brooks und Sinn verletzt

Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf drei weitere Stammkräfte verzichten. Maximilian Kastner und Adam Brooks haben sich im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (3:1) Unterkörperverletzungen zugezogen, Phillip Sinn fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung aus. Damit hat sich die Personalsituation beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verschärft.

Denn neben den drei neuen Verletzten muss Münchens Trainer Oliver David auch weiterhin auf die Stürmer Tobias Rieder und Markus Eisenschmid sowie auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger verzichten. "Die aktuelle Verletztenmisere stellt uns vor Herausforderungen", sagte Geschäftsführer Christian Winkler: "Positiv ist, dass sich unsere konsequente Nachwuchsarbeit erneut auszahlt."

Bis die verletzten Stammspieler zurück sind, profitieren Moritz Warnecke (18) und Stürmer Vadim Schreiner (20) von den freien Kaderplätzen. "Mit Moritz und Vadim erhalten zwei junge Spieler die Chance, erste DEL-Erfahrung zu sammeln", so Winkler.