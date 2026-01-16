Rekordmann Pietta verlängert in Ingolstadt

Der Rekordprofi kriegt nicht genug: Daniel Pietta (39) hat seinen Vertrag beim ERC Ingolstadt um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag vor dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers mit. Somit wird der Ex-Nationalspieler in der kommenden Spielzeit in seine 24. DEL-Saison gehen.

"Daniel ist nicht nur ein Aushängeschild für den ERC Ingolstadt, sondern für die gesamte Liga. Seit über 20 Jahren bringt er konstant seine Leistung", sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Routinier, der unter anderem die Bestmarken für die meisten Hauptrundenspiele und -scorerpunkte hält. "Sportlich ist er nach wie vor ein wichtiger Faktor für uns. Mit seinen Qualitäten ist Daniel vielseitig einsetzbar und kann in verschiedenen Spielsituationen eine wichtige Rolle einnehmen."

Pietta selbst erklärte: "Für mich war es eine einfache Entscheidung, weil wir uns als Familie hier sehr wohl fühlen und es ein Privileg ist, in Ingolstadt spielen zu dürfen. Der Verein und die Stadt sind für uns zu unserem zweiten Zuhause geworden." Es mache ihm "Spaß mit den Jungs und ich fühle mich noch immer fit, um eine gute Rolle zu spielen und der Mannschaft helfen zu können", sagte der Stürmer.