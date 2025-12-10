Vertrag in Iserlohn: Eisenmenger zurück in der DEL

Die Iserlohn Roosters haben für den Abstiegskampf nachgerüstet und Stürmer Maximilian Eisenmenger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurückgeholt. Der 27-Jährige, der zuletzt in Schweden seinen Vertrag bei den Malmö Redhawks aufgelöst hatte, unterschrieb am Seilersee bis zum Ende der Saison 2026/27.

Der gebürtige Münsteraner hat in der DEL für die Augsburger Panther und die Adler Mannheim gespielt. In 124 Einsätzen kam Eisenmenger auf 24 Scorerpunkte. "Er kennt die Liga und verleiht uns zusätzliche Flexibilität im Sturm. Er ist auf dem Flügel und als Center einsetzbar und sowohl für unser Penalty Killing als auch unser Powerplay eine Option", sagte Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Der viermalige deutsche Nationalspieler könnte am Wochenende sein Debüt für den Tabellenvorletzten geben.