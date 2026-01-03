Werteverstöße: DEL-Klub Augsburg wirft Elias raus

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit sofortiger Wirkung von Stürmer Florian Elias getrennt. Wie der Klub am Samstag mitteilte, spielt der 23-Jährige "aus disziplinarischen Gründen" keine Rolle mehr im Kader des Tabellenelften.

"Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther auflaufen", schrieb der Verein in einer Mitteilung. "Grund für diese Entscheidung der Augsburger Panther sind Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Klubs vereinbar sind." Bereits seit Neujahr ist Elias, der seit Juli 2024 bei den Panthern unter Vertrag steht, vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen.

Die Entscheidung folgt nur wenige Stunden nach dem spektakulären 7:6-Heimsieg der Panther gegen die Schwenninger Wild Wings. Genauere Angaben zu den Hintergründen machte der Verein zunächst nicht.

Elias, DEL-Rookie des Jahres 2021, führte einst das deutsche Aufgebot bei der abgebrochenen U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2022 als Mannschaftskapitän aufs Feld und durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften. In der laufenden Saison kam er in insgesamt 27 Spielen zum Einsatz. Sein jüngerer Bruder, Moritz Elias, spielt ebenfalls bei den Augsburger Panthern.