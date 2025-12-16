Aufholjagd nicht belohnt: Ingolstadt scheidet in der CHL aus

Der ERC Ingolstadt hat nach einem leidenschaftlichen Kampf eine Überraschung im Viertelfinale der Champions Hockey League knapp verpasst. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war beim 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) im Rückspiel beim schwedischen CHL-Rekordsieger Frölunda Göteborg der Verlängerung nahe, für den erstmaligen Einzug in die Vorschlussrunde reichte es nach dem 1:3 im ersten Duell aber nicht.

Leon Hüttl (32.) und Abbott Girduckis (36.) drehten die Partie zugunsten des ERC, der für die Verlängerung benötigte dritte Treffer fiel trotz großer Bemühungen aber nicht mehr. Ein Powerplay kurz vor Schluss ließ die Mannschaft von Trainer Mark French ungenutzt.

Die Schweden, die die heimische Liga souverän anführen und wettbewerbsübergreifend nur sechs von 35 Spielen verloren, waren durch Mads Kongsbak Klyvö (27.) in Führung gegangen. Als Ingolstadt seinen Goalie Nico Pertuch für einen weiteren Angreifer vom Eis genommen hatte, traf Max Lindholm 16 Sekunden vor dem Ende zum 2:2.

Der Wettbewerb geht somit ohne ein deutsches Team in die finale Phase. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven waren im Achtelfinale ausgeschieden, der verletzungsgeplagte deutsche Meister Eisbären Berlin bereits in der Ligaphase. Ins Halbfinale schaffte es aus Deutschland bisher nur Red Bull München in den Saisons 2018/19 und 2021/22. Vor sechs Jahren war der EHC gar bis ins Finale vorgedrungen.