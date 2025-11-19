CHL: Bremerhaven scheitert an Tampere

Für die Fischtown Pinguins Bremerhaven ist die Saison in der Champions Hockey League (CHL) vorbei. Der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) musste sich am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel beim finnischen Spitzenklub Ilves Tampere mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) geschlagen geben und schied aus, bereits das erste Duell hatten die Norddeutschen in der Vorwoche zu Hause verloren (2:3).

Luke Henman brachte Tampere bei 5:3-Überzahl (4.) nach vorn, Erik Borg legte nach (20.), ehe Miha Verlic (24.) und Alex Friesen (25.) per Doppelschlag ausglichen. Borg sorgte mit seinem zweiten Treffer für die nächste Führung der Gastgeber (40.), Jens Lööke machte alles klar (53.) und Matic Török erhöhte kurz vor dem Ende mit einem Treffer ins leere Tor (57.).

Am Abend kämpft der ERC Ingolstadt beim österreichischen Vertreter Red Bull Salzburg mit einem beruhigenden Polster aus dem Hinspiel (6:2) ums Weiterkommen. In den bisherigen zehn CHL-Auflagen erreichte aus der DEL nur Red Bull München einmal das Finale. 2019 unterlagen die Bayern jedoch Frölunda HC Göteborg.