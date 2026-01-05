DEB verlängert mit Frauen-Bundestrainer MacLeod bis 2027

Kurz vor den Olympischen Spielen hat Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod seinen Vertrag beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) bis 2027 verlängert. Der Kanadier ist seit 2023 für die Nationalmannschaft verantwortlich und erreichte nicht nur bei den letzten beiden WM-Turnieren das Viertelfinale, sondern führte die DEB-Auswahl auch erstmals seit 2014 wieder zu Olympia.

"Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau. Es ist als Coach nicht selbstverständlich, mit einer Gruppe zusammen zu sein, die so sehr wachsen und gewinnen will", sagte der 54-jährige Kanadier: "Die Spielerinnen haben sich weiterentwickelt, und es kommen junge Talente nach, die sich in die Mannschaft einbringen wollen." DEB-Sportvorstand Christian Künast lobte, MacLeod habe "in den vergangenen beiden Jahren viele positive Impulse" gesetzt.

Mit den deutschen Frauen startet der ehemalige DEL-Profi am 26. Januar in Füssen in die Vorbereitung auf die Winterspiele. Vor der Abreise nach Italien testet das Team am 30. Januar in Peiting gegen Japan ein letztes Mal. Am 5. Februar ist in Mailand Schweden der erste Vorrundengegner.