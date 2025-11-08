Deutschland Cup: DEB-Frauen feiern Titel und Kantersieg

Die deutschen Eishockey-Frauen haben ihren Titel beim Deutschland Cup in Landshut erfolgreich verteidigt. Zum Abschluss des Heim-Turniers glänzte das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod mit einem auf ganzer Linie überzeugenden 9:1 (2:0, 3:0, 4:1)-Kantersieg gegen Ungarn.

Mit dem zweiten Gesamtsieg bei der erst dritten Frauen-Ausgabe des Wettbewerbs absolvierte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auch einen erfolgreichen Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026. Dabei stand das favorisierte DEB-Team trotz zweier Siege zuvor zum Abschluss unter Druck: Um in der Endabrechnung über dem Team aus der Slowakei zu landen, brauchte es erstmals einen Erfolg in der regulären Spielzeit.

Diesem hielten die deutschen Spielerinnen vor 3246 Fans jedoch mühelos stand: Carina Strobel sorgte für die frühe Führung (2.), kurz vor Ende des ersten Drittels erhöhte Mathilda Heine mit ihrem ersten Länderspieltor. Das Turnier in Niederbayern ist der erste Einsatz im deutschen A-Kader für die erst 16 Jahre alte Nachwuchsstürmerin - dabei gelang sogar ein Doppelpack (16., 48.).

Spannend wollte die DEB-Auswahl es diesmal im Vergleich zu den letzten Spielen nicht machen, mit viel Schwung kehrte die Mannschaft auf das Eis zurück. In die Torschützinnenliste trugen sich noch Ronja Hark (26.), Kapitänin Daria Gleißner (28.), Celina Haider (34.), Emily Nix (45.), Katharina Häckelsmiller (51.) und Franziska Feldmeier (52.) ein. Für die überforderten Ungarinnen traf Mira Seregely (41.).

Am Abend (18.45) bestreiten die deutschen Männer ihr zweites Spiel gegen Österreich, am Sonntag wird gegen die Slowakei (14.45/jeweils kostenfrei bei MagentaSport) das Turnier beschlossen.