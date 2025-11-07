Deutschland Cup: DEB-Frauen greifen nach erneutem Titel

Die deutschen Eishockey-Frauen haben nach einem schwer erkämpften Sieg weiter die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beim Deutschland Cup. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann das zweite Spiel beim Turnier in Landshut gegen die Slowakei 3:2 in der Verlängerung (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Im entscheidenden dritten Spiel trifft die DEB-Auswahl am Samstag auf Ungarn (14.45 Uhr/MagentaSport).

Emily Nix besorgte im Powerplay (6.) die Führung, die jedoch schnell durch Nikola Rumanova (7.) ausgeglichen wurde. Simone Bednarik brachte die Slowakinnen in Überzahl noch vor der Drittelpause in Front (20.). Im zweiten Spielabschnitt gelang Tabea Botthof (33.) mit einem Fernschuss durch die Beine von Teamkollegin Anne Bartsch der wichtige Ausgleich. Nach einem umkämpften letzten Durchgang ohne Tor ging es in die Verlängerung, in der Nicola Hadraschek-Eisenschmid nach 90 Sekunden für die Entscheidung sorgte.

Die DEB-Frauen hatten sich bereits zum Auftakt erst nach Penaltyschießen mit 3:2 gegen Frankreich durchgesetzt und stehen nun bei vier Punkten. Die Slowakei (sieben Punkte), die beim letzten Aufeinandertreffen mit Deutschland im Februar noch klar mit 1:6 verloren hatte, war mit zwei Siegen ins Turnier gestartet und hat durch die Overtime gegen die DEB-Auswahl einen weiteren Punkt eingefahren. Somit muss das Team von MacLeod gegen Ungarn in der regulären Spielzeit siegen, um die erfolgreiche Titelverteidigung feiern zu können. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland das Turnier erstmals gewonnen.

Der Deutschland Cup ist die vorletzte Maßnahme der Frauen-Auswahl vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (5. bis 22. Februar). MacLeod nutzt die Gelegenheit, um Spielerinnen zu testen, darunter auch die 16-jährige Mathilda Heine. Leistungsträgerinnen wie die Welcke-Zwillinge Luisa und Lilli vom Boston-College oder die verletzte Nina Jobst-Smith aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL fehlen im Aufgebot.

Für die Männer begann das Vier-Nationen-Turnier am Donnerstag mit einem 4:1 gegen Lettland. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis trifft im zweiten Spiel am Samstag auf Österreich (18.45 Uhr), am darauffolgenden Tag wird gegen die Slowakei (14.45/jeweils kostenfrei bei MagentaSport) das Turnier beendet.