Deutschland Cup: Müller und Co. kämpfen um Olympia-Plätze

100 Tage vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis den Kampf um die Kaderplätze neben den NHL-Stars eröffnet. Beim Deutschland Cup in Landshut müssen sich ab 6. November auch Silberhelden wie Moritz Müller, Dominik Kahun oder Yasin Ehliz beweisen.

"Wir haben bewusst ein erfahrenes Aufgebot ausgewählt", sagte Kreis, der am Mittwoch sein 25-köpfiges Aufgebot für das Heimturnier bekannt gab: "Es ist eine Bühne, sich für Olympia zu empfehlen." Ihren Platz sicher haben auch die Stammspieler der letzten Jahre nicht: "Es gibt keine Zusagen in irgendeiner Form. Gesetzt sind nur die Spieler aus der NHL."

Verzichten muss der Bundestrainer in den Spielen gegen Lettland, Österreich und die Slowakei auf verletzte Leistungsträger wie den Berliner Kapitän Kai Wissmann oder den Neu-Mannheimer Alexander Ehl. Außerdem gönnt er den Eisbären-Nationalspielern wie Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Jonas Müller wegen der hohen Belastung eine Pause.

Erfahrenster Spieler im Kader ist Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller, der zu seinen dritten Olympischen Spielen möchte. Der 38 Jahre alte Kölner, der bei der WM im Mai in Dänemark verletzt fehlte, steht vor seinem 213. Länderspiel. "Er ist ein Spieler, der die Nationalmannschaft und das deutsche Eishockey geprägt hat wie ganz, ganz wenige", sagte Kreis. Gesetzt sind beim Olympiaturnier aber nur die deutschen NHL-Profis um Superstar Leon Draisaitl, zudem kommen mehrere Spieler aus der unterklassigen AHL wie Vizeweltmeister Wojciech Stachowiak oder Joshua Samanski infrage.

Das DEB-Aufgebot für den Deutschland Cup in Landshut (6. bis 9. November):

Torhüter: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Mathias Niederberger (Red Bull München), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Verteidiger: Leon Gawanke, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Adrian Klein (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie), Phillip Sinn, Fabio Wagner (beide Red Bull München), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)

Stürmer: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (alle Straubing Tigers), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Tobias Rieder (alle Red Bull München), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (HC Lausanne/Schweiz), Marc Michaelis, Yannick Proske, Justin Schütz (alle Adler Mannheim), Bennet Roßmy (Fischtown Pinguins Bremerhaven)