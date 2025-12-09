Deutschland Cup 2026 mit Österreich, Slowakei und Lettland

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft beim Deutschland Cup im kommenden Jahr an neuem Standort auf die alten Gegner. In Düsseldorf bestreitet das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 5. November sein Auftaktspiel gegen Österreich. Zwei Tage später wartet Lettland, zum Abschluss geht es am 8. November gegen die Slowakei. Bereits im vergangenen Monat hatte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Landshut mit diesen drei Teams auseinandergesetzt und ihr Heimturnier gewonnen.

Die 37. Auflage findet in Düsseldorf statt, weil rund sechs Monate später an selber Stelle auch die Weltmeisterschaft ausgetragen wird - zusammen mit Mannheim. Nach drei Jahren in Landshut, in denen das Heimturnier der Frauen am selben Ort ausgespielt wurde, sind die Männer 2026 wieder unter sich. Denn das Frauenteam bestreitet zeitgleich seine Weltmeisterschaft, die der Weltverband IIHF mindestens bis 2032 in den November verlegt hat. - Der Spielplan für den Deutschland Cup 2026 in Düsseldorf:

5. November 2026: Lettland – Slowakei (16.15 Uhr), Deutschland – Österreich (19.45)

7. November 2026: Slowakei – Österreich (15.00), Deutschland – Lettland (18.30)

8. November 2026: Lettland – Österreich (11.00), Deutschland – Slowakei (14.45)